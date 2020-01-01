نتائج تشيلسي تثير الشكوك حول مستقبل لامبارد

الأمور لا تسير على ما يرام داخل النادي الإنجليزي ووظيفة لامبارد على المحك

بدأت الشكوك تزداد داخل مجلس إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، حول مدرب الفريق فرانك لامبارد، بسبب تخبط النتائج وبعض الجوانب السلبية الأخرى هذا الموسم.

تشيلسي فاز في مباراتين فقط بالدوري الإنجليزي منذ فترة أعياد الميلاد، وأصبح مهدداً بخسارة المركز الرابع مع اقتراب شيفيلد يونايتد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

الفريق تعرض لخسارة محبطة مساء أمس، الإثنين، على ملعب ستامفورد بريدج من مانشستر يونايتد، مما جعل الشياطين الحمر على بعد خطوات قليلة من خطف المركز المؤهل لدوري الأبطال.

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صحيفة "تيليجراف" البريطانية، كشفت عن وجود العديد من التساؤلات داخل تشيلسي، حول الطريقة التي يتبعها لامبارد في إدارة الفريق هذا الموسم.

ويأتي ذلك بعد الأزمة الأخيرة مع الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، وجلوسه على دكة البدلاء لويلي كاباييرو، وفشل الأخير في إثبات قدراته.

ومع دخول البلوز على مرحلة حرجة من الموسم، باللعب أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا، وتوتنهام في الدوري، تعتبر وظيفة لامبارد على المحك بصورة كبيرة في حالة استمرار النتائج المحبطة.

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عنصر آخر دفع لغضب إدارة البلوز، وهو إصرار لامبارد على عدم منح الفرصة للفرنسي أوليفييه جيرو بخط الهجوم، رغم إصابة تامي أبراهام وسوء مستوى ميتشي باتشواي.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع بجدول البريميرليج بـ41 نقطة، مقابل 40 لتوتنهام، 39 شيفيلد يونايتد و38 لمانشستر يونايتد صاحب المركز السابع .