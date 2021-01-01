تشيلسي ومانشستر سيتي متهمان .. فضيحة التحرش بالأطفال تهز الكرة الإنجليزية

تقرير يكشف فضائح حدثت في الماضي

تعيش الكرة الإنجليزية أزمة كبرى بعد الكشف عن وقائع مشينة حدثت في عدة أندية بالبلاد تتعلق بالتحرش بالأطفال واللاعبين الشباب وتغاضي المسؤولين عن معاقبة المتحرشين.

الوقائع حدثت ما بين 1970 و2005 من عدة أشخاص ومدربين وكشافين، وتم الكشف عنها في تقرير من 710 صفحة قامت به شركة محاماة خاصة.

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وضم التقرير شهادات من 692 ضحية تحرش على يد 240 متحرش مختلف على مدار 35 عاماً، وتم تسمية ثمانية أندية شهدت الحوادث أشهرها تشيلسي، أستون فيلا، مانشستر سيتي، ونيوكاسل.

وتم توجيه أصابع الاتهام للاتحاد الإنجليزي بسبب سوء التعامل مع القضية وتوفير الحماية لأشخاص أصحاب سوابق مثل المدرب باري بينيل الذي تم سجنه خمس مرات بالسابق بتهمة التحرش بالأطفال.

وأوضح التقرير أن بعض الضحايا أبدوا تخوفاً من الحديث بسبب وجود تهديد لهم ولعائلتهم، وتخوفهم من نهاية مشوارهم الكروي، على الرغم من وجود حالات تم إبلاغ الشرطة والأندية بها رسمياً.

ومن ضمن الوقائع تحرش إيدي هيث مدرب تشيلسي بلاعب شاب في منتصف السبعينيات من القرن الماضي دون اتخاذ عقوبة حيال المعتدي، وواقعة من مدرب كرو أليكساندرا السابق داريو جرادي قال فيها إنه لا يرى وضع يده في بنطال أحدهم كتحرش.

التحقيق يتضمن رسالة أيضاً من رئيس فيفا السابق سيب بلاتر يسأل فيها عن قضية بينيل عقب الحديث عن اغتصاب لاعب بريطاني أثناء وجود فريقه بالولايات المتحدة.

التقرير وجه اتهاماً للاتحاد الإنجليزي بعدم التعامل بالشكل الكافي والصحيح مع الاتهامات والشكاوي، ولم يوفر الحمايا للضحايا، أو لمنع حدوث المزيد من الحالات.

وأصدرت عدة أندية من المدانة بيانات فور صدور التقرير تقدم الاعتذار للضحايا وعائلاتهم، واعترفت بالتقصير في التعامل مع الأمر، وعلى رأس هؤلاء نيوكاسل، ساوثامبتون، ومانشستر سيتي.