أسطورة تشيلسي: رحيل لوفتوس تشيك؟ لماذا؟

دينيس وايز لاعب تشيلسي المعتزل يؤكد على ضرورة بقاء اللاعب الشاب لوفتوس تشيك في صفوف البلوز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد دينيس وايز نجم تشيلسي المعتزل على أهمية بقاء اللاعب لوفتوس تشيك في صفوف الفريق والقتال على مركز أساسي في تشكيلة الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "إيفنينج ستاندرد"، وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لوجود أمثال اللاعب الشاب معهم.

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وقال وايز: "لا أعتقد أنه على لوفتوس تشيك أن يطلب الرحيل في الوقت الحالي، هو لعب عدد من المرات، وأصبح ينافس على مركز أساسي، لماذا قد يطلب الرحيل".

وأضاف: "إذا كان يجب أن أختار فريقًا له سيكون كريستال بالاس، لأنه كان هناك من قبل، لكن لماذا في الأساسي تنتقل لتتنافس مع لاعبون في مستويات أقل بينما أنت تنافس نجوم من القمة في فريقك؟".

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إلا أنهما أحبطا هذه الظنون



سبيرز والريدز مستمران في اللعب يومي الثلاثاء والأربعاء 😂

وفي إنتظار قرعة الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال يا سادة 💪#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/3cO5aQhbwJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

وأكمل: "أعتقد أنه تطور بشكل كبير، كل ما يجري حاليًا جيد للغاية من أجله، ومن الهام بالنسبة له أن يستمر في صفوف تشيلسي ويقاتل على مركزه".

واختتم تصريحاته: "لقد أصبح قريبًا للغاية ليكون واحدًا من هؤلاء اللاعبون الذين يمكنهم الاستمرار في الفريق لفترة طويلة، حتى أن ساري قد قالها، فلن يفرط في خدماته حتى ولو في إعارة".

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جدير بالذكر أن لوفتوس تشيك كان قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف الماضي، إلا إن إصرار ساري على بقاءه غير العديد من الأمور.