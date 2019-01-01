لامبارد يحدد موقف كانتي من المشاركة ضد ساوثامبتون

أشاد أيضاً بشباب تشيلسي وظهورهم بقائمة إنجلترا

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، عن سعادته الشديدة، باستدعاء تامي أبراهام مهاجم الفريق بقائمة منتخب إنجلترا.

المدرب جاريث ساوثجيت أعلن أمس الخميس، عن قائمة فريقه لتصفيات يورو 2020، بتواجد أبراهام والثلاثي روس باركلي، ماسون ماونت وفيكايو توموري.

لامبارد قال بهذه المناسبة:"تامي استحق هذا الاستدعاء بعد عدد الأهداف التي سجلها والمستوى الذي ظهر به، أشعر بسعادة كبيرة وفخور به".

وأضاف:"يمكنه التسجيل والتألق على المستوى الدولي، لا أريد الضغط عليه، لا يزال لاعباً صغيراً ولكنه يمتلك كل مقومات النجاح".

وأما عن توموري:"سعيد أيضاً له، الجميع يتحدث عن ماونت وأبراهام، ولكن توموري لديه موهبة رائعة ويسير نحو الطريق الصحيح".

إصابة كانتي:"الآن هو في حالة جيدة وحالياً أدرس قرار إشراكه ضد ساوثامبتون".

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عدم استدعاء كالوم هودسون أودوي لمنتخب إنجلترا الأول:"تحدثت مع ساوثجيت القرار يرجع له، كالوم لم يلعب العدد الكافي من المباريات مؤخراً".

ويلعب تشيلسي ضد ساوثامبتون وهو في المركز السابع بجدول الدوري الإنجليزي وفي رصيده 11 نقطة.