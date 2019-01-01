خاص | ماكيليلي: لامبارد سينجح مع تشيلسي

هل يعود ماكيليلي مع لامبارد إلى تشيلسي؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

توقع كلود ماكيليلي، النجم الفرنسي، أن يحقق فرانك لامبارد نجاحاً كبيراً مع تشيلسي حال عودته للفريق لتولي القيادة الفنية.

وسمح ديربي كاونتي للامبارد بالتفاوض مع تشيلسي من أجل تولي مقعد المدير الفني الشاغر مع رحيل ماوريتسيو ساري.

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وقال ماكيليلي مع "جول" خلال لقاء ودي خيري في ماليزيا: "لم يتم حسم الأمر بعد، ولكن من الجيد عودة أسطورة من جديد للنادي".

وأكمل: "أعتقد أنه سيعطي كل شيء للنادي، هو جاهز ومركز ويعرف كيف يجلب النجاح لتشيلسي، برأيي سيكون ناجحاً مع الفريق".

وختم: "تشيلسي الموسم الماضي حارب في البريميرليج وفاز بالدوري الأوروبي، ستأتي فرصة منافسة ليفربول وسيتي وسيسعد جماهيره".

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ودارت تقارير عن احتمالية عودة ماكيليلي هو الآخر لتشيلسي لتولي منصب في الجهاز الفني للامبارد.