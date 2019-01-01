لامبارد: سعيد بجائزة مدرب الشهر وكانتي أكثر من مجرد محور دفاعي

تصريحات مدرب تشيلسي قبل مواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

أعرب فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، عن فخره بالحصول على جائزة مدرب الشهر بعد المستويات المميزة للبلوز بالفترة الأخيرة.

لامبارد حصد جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي، بعد سلسلة الانتصارات التي صعدت بفريقه للمركز الرابع بجدول الترتيب.

لامبارد قال قبل مواجهة كريستال بالاس المقبلة:"أشعر بالفخر الشديد للفوز بها وأحترم باقي المدربين بكل تأكيد، وأراها فرصة مناسبة لتوجيه الشكر لكل من ساعدني في النادي".

وعن التعادل الدراماتيكي بدوري الأبطال 4/4 مع أياكس:"لم تكن هناك العديد من السلبيات، بالطبع لا نريد استقبال هذا العدد من الأهداف، ولكن التعادل في النهاية يعتبر نتيجة إيجابية".

مصير ماسون ماونت وروس باركلي من مواجهة بالاس:"روس ليس في التشكيل غداً، ماسون سيكون معنا وأمامنا 24 ساعة لتحديد موقفه".

تواجد 5 لاعبين بفريقه بمنتخب إنجلترا:"سعيد جداً لهؤلاء النجوم الشباب بسبب الاستدعاء المستحق بعد المستويات المميزة التي قدموها".

النظر للجدول:"لا، نحن ننظر فقط لأنفسنا في المرآة، لا يمكنك التحكم في الفرق الأخرى، كل تركيزنا على كريستال بالاس ثم مانشستر سيتي بعد العطلة".

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مركز نجولو كانتي:"أعتقد وصفه بأفضل محور دفاعي ليس دقيقاً، هو أكثر من ذلك وأظهر قدرته على تقديم مميزات مختلفة بجوار جورجينيو".

عودة روديجير:"أجرى عملية جراحية وسيتبعد لمدة 3 أسابيع بعدها سنرى ما سيحدث معه، أتمنى عدم استمرار غيابه أطول من ذلك".

ويلعب تشيلسي مباراة بالاس وهو في المركز الرابع بـ23 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر.