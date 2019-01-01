لامبارد: سعيد برفع الحظر ونسعى لتقوية الفريق في يناير

المدرب الإنجليزي ألمح بصفقات جديدة قادمة للبلوز في الميركاتو الشتوي

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، أنه لا يمانع التعاقد مع لاعبين جدد في يناير القادم، بعد قرار المحكمة الرياضية بتقليص عقوبة الحظر من الانتقالات على النادي.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سبق وأن عاقب البلوز بعدم التعاقد مع أي لاعب جديد لفترتين انتقالات، بعد خرق اللوائح والقوانين الخاصة بضم اللاعبين الشباب تحت 18 سنة.

تشيلسي تقدم باستئناف للمحكمة الرياضية، والتي قبلته بشكل رسمي، ليتم تقليص العقوبة إلى فترة انتقالات واحدة فقط، ليستطيع النادي إبرام صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي.

لامبارد علق على هذا القرار قائلاً خلال المؤتمر الصحفي لمباراة إيفرتون بالدوري الإنجليزي:"بالطبع نتيجة إيجابية لنا، النادي يعمل معنا من أجل دعم الفريق وتوفير كل السبل الرياضية من أجل نجاح هذا المشروع، لم نتناقش كثيراً قبل هذا القرار ولكن الآن الحديث سيختلف".

وأضاف:"لن أتحدث عن أي تفاصيل الآن، سنرى ما يمكننا فعله بالنظر للصورة الكبيرة وحالة الفريق، الجميع أشاد بنا بعد مستوانا تزامناً مع الظروف الحالية، وبكل تأكيد هدفي الرئيسي هو تحقيق المزيد والتقدم بشكل أكبر بجدول الدوري الإنجليزي".

هل يتأثر موقف المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو بهذا القرار:"بكل تأكيد لأ، أضع في اعتباري المجموعة التي أمتلكها حالياً".

وتابع:"عندما قابلت رومان أبراموفيتش قام بتشجيعي على قيادة النادي نحو الأمام، بالطبع نحن نريد تشكيل يمكنه المنافسة على أعلى مستويات، سنقرر الموقف النهائي لكل اللاعبين وفقاً لرؤيتنا العامة للنادي".

وأما عن خطوات التعاقد مع لاعبين جديد:"الأمر يمثل تحدي كير لنا، لن أقوم به وحدي ولكن سيكون هناك نقاشات مفتوحة مع الإدارة لاختيار العناصر الأنسب".

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مواجهة إيفرتون بعد إقالة ماركو سيلفا:"جاءت في الوقت المناسب، الآن انتظروا تشيلسي قادم لكم، سيلفا قام بكل شيء من أجل النادي وبالطبع سيذهب لمكان آخر، ربما يلعبون مباراة الغد بطاقة أكبر".

الإصابات:"تامي أبراهام في حالة جيدة ويمكنه المشاركة، أنطوني روديجير تدرب بصورة ممتازة ولكن ظهوره غداً يعتبر مجازفة كبيرة".

يذكر أن تشيلسي يخوض مباراة الغد وهو في المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي، حيث يملك في رصيده 29 نقطة، بفارق 14 نقطة عن ليفربول صاحب المركز الأول.