لامبارد : سعيد بتألق الشباب لكن أتمنى زوال عقوبة الانتقالات

سعادة كبيرة من مدرب البلوز عقب إسقاط أياكس على أرضه

أعرب فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، عن سعادته بالفوز القاتل للبلوز على أياكس أمستردام، بهدف دون رد، بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي، نجح في إنقاذ البلوز من فخ التعادل السلبي، بتسجيل هدف الفوز للضيوف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

لامبارد قال عقب فوز فريقه:"سعيد جداً بهذه اللحظات التي عشناها، وبعمل المجموعة الحالية، كانت مشاركة جيدة للجميع خاصة للبدلاء وكذلك كورت زوما".

وأضاف:"مباراة عظيمة جداً لنا ولكن لن ندعها تدفعنا لفقدان التركيز والمبالغة في الفرحة".

وعن المهاجمين بفريقه:"لدي ثقة كاملة في كل اللاعبين بما فيهم خط الهجوم، تامي أبراهام مهاجم رائع وصنع الفارق أكثر من مرة".

مستوى أياكس:"الطريقة الأفضل للفوز دائماً هي احترام الخصم، وهذا ما يجعلنا نسير في الطريق الصحيح، المؤشرات إيجابية بعد 5 انتصارات متتالية لنا حتى الآن".

هدف باتشواي:"يجب منح كريستيان بوليسيتش القدر الكافي من الإشادة أيضاً، أؤمن كثيراً بما أمتلك من لاعبين".

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عقوبة الحرمان من الانتقالات:"شعوري وقتها كان ضرورة منح الثقة للاعبين الشباب، بالتأكيد أتمنى عدم وجود الحظر ولكن علينا التأقلم على الوضع الحالي".

تطور بوليسيتش:"لم أستمع لكل الانتقادات الموجهة من الخارج، أؤمن بقدراته، عمره 21 سنة فقط، لدي العديد من الخيارات وهو في حالة هدوء تامة ويحاول التأقلم".

يذكر أن الفوز وضع تشيلسي في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة بـ6 نقاط، بفارق الأهداف عن أياكس صاحب الصدارة قبل مواجهة فالنسيا وليل بنفس الجولة.