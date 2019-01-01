زولا يغادر تشيلسي بحثاً عن تجربة جديدة
بقلم علي سمير تابعوه على تويتر
قرر جيانفرانكو زولا أسطورة نادي تشيلسي الإنجليزي، الرحيل عن صفوفه بعد نهاية عقده هذا الشهر.
زولا عمل مساعداً للمدرب السابق ماوريسيو ساري، قبل أن ينهي الأخير رحلته سريعاً مع البلوز منتقلاً ليوفنتوس.
صحيفة "جارديان" البريطانية، أكدت أن تقديم تشيلسي لعرض جديد على ساري بمنصب ضمن الجهاز الفني للفريق.
ووفقاً لوكيل أعماله فإن الإيطالي رفض ذلك، بحثاً عن الحصول على فرصة العمل كمدرب، لرغبته في لعب دور الرجل الأول.
وقال فولفيو ماروتشو وكيل زولا:"عقده سينتهي مع تشيلسي بنهاية هذا الشهر، وبعد موسم طويل وشاق، يبدو الاحتمال الأقرب هو بحثه عن دور تدريبي جديد".
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يذكر أن صاحب الـ52 عاماً سبق وأن خاض بعض التجارب التدريبية في إنجلترا مع وست هام وبيرمينجهام سيتي.
✨في اليوم العالمي لـ #NationalSunglassesDay أبرز النجوم الذين ظهروا بالنظارات😎— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 27, 2019
أكثر لاعب فخم في النظارات هو ـــــــــــ؟👓🤔 pic.twitter.com/duPtnKlh4w
ويأتي رحيل زولا قبل أيام قليلة من إعلان المدرب الجديد لتشيلسي، وسط احتمالات بتولي فرانك لامبارد المهمة خلفاً لساري.