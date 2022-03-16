تشيلسي قد يخرج من أزمته .. عائلة أمريكية ترغب في شراء النادي

كشفت تقارير صحفية إنجليزي عن نية عائلة ريكيتس التي تمتلك فريق شيكاغو كابس في الدوري الأمريكي للبيسبول، في قيادة مجموعة من المستثمرين الذين سيقدمون عرضًا لتشيلسي بحلول الموعد النهائي يوم الجمعة.

وكان نادي البلوز قد تم عرضه من قبل مالكه رومان أبراموافيتش وتم تقييمه ب 3 مليار يورو، قبل أن تقع عقوبات الحكومة البريطانية عليه، وينتزع منه ملكية النادي.

وبحسب تقرير أعدته "BBC" فإن العائلة الأمريكية ترغب في الاستثمار في كرة القدم الإنجليزية عبر بوابة نادي تشيلسي الذي يبحث في الأيام الحالية عن مالك جديد، وجاء ذلك عبر بيان من الأسرة نفسها.

ماذا جاء في البيان؟

قال بيان صادر عن عائلة ريكيتس يوم الأربعاء إنهم سيقدمون المزيد من التفاصيل "في الوقت المناسب".

وجاء في البيان: "تعلن عائلة ريكيتس، أصحاب شيكاغو كابس، التأكيد على أنهم سيقودون مجموعة استثمارية ستقدم عرضًا رسميًا لتشيلسي يوم الجمعة".

وواصل: "كمالكين لفترة طويلة لفريق رياضي محترف ومبدع، تدرك عائلة ريكيتس وشركاؤها أهمية الاستثمار لتحقيق النجاح على أرض الملعب، مع احترام تقاليد النادي والمشجعين والمجتمع".

من هم عائلة ريكيتس؟

توماس ريكيتس هو رئيس مجلس إدارة نادي شيكاغو كابس، بينما يعاونه إخوته أيضًا في مجلس الإدارة.

وتمتلك العائلة أيضًا حصة 25٪ من شبكة التلفزيون الأمريكية "CSN Chicago".

وكان للعائلة رغبة سابقة في دخول مجال عالم كرة القدم، حيث ارتبط اسمهم بنادي ميلان الإيطالي، قبل أن تتوقف المفاوضات.

ما هو وضع تشيلسي؟

تم تجميد أصول أبراموفيتش البريطانية بما في ذلك تشيلسي، الأسبوع الماضي واستبعد من منصبه كمدير للنادي، لكن يُسمح لهم بمواصلة العمل بعد منح ترخيص خاص من قبل الحكومة.

يضمن الترخيص الخاص أيضًا دفع أجور موظفي تشيلسي ويسمح لحاملي التذاكر الحاليين بحضور المباريات، ولكن سيتعين إصدار ترخيص جديد لنادي لندن ليتم بيعه.

في غضون ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للحصول على توضيح من الاتحاد الأوروبي بشأن المباريات المستقبلية في دوري أبطال أوروبا التي يشارك فيها البلوز.

جدير بالذكر أن مواجهة تشيلسي الأوروبية القادمة ستكون أمام نادي ليل الفرنسي الليلة في دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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