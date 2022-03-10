تشيلسي في مأزق .. بريطانيا تجمد أصول أبراموفيتش!

يواجه الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي أزمة كان يتوقعها بالفعل عندما قرر بيع "البلوز"، وذلك بعد قرار حكومة المملكة المتحدة بتجميد كافة أصوله.

أبراموفيتش أعلن الأسبوع الماضي رسميًا عن نيته بيع تشيلسي، خوفًا على مصلحة النادي.

ورغم وجود الكثير من الاهتمام بشراء تشيلسي، إلا أن العقوبات تعني الآن أن النادي يواجه مستقبلًا مجهولًا.

لماذا تمت معاقبة أبراموفيتش؟

قرار العقوبة على أبراموفيتش جاء كجزء من عقوبات الحكومة البريطانية على العديد من الروس البارزين الذين تربطهم صلات مباشرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أمر بغزو أوكرانيا مؤخرًا.

أصدر مكتب العقوبات المالية بوزارة الخزانة البريطانية بيانًا الخميس، جاء في جزء منه: "رومان أركاديفيتش أبراموفيتش، هو رجل أعمال روسي بارز، ومؤيد للكرملين".

وأضاف: "أبراموفيتش مرتبط بشخص شارك في زعزعة استقرار أوكرانيا وتقويض سلامة أراضيها وسيادتها واستقلالها، لا سيما فلاديمير بوتين، الذي تربطه بأبراموفيتش علاقة وثيقة منذ عقود".

وتابع البيان: "تضمنت هذه الرابطة الحصول على منفعة مالية أو مزايا مادية أخرى من بوتين والحكومة الروسية".

وأكمل: "ويشمل ذلك الإعفاءات الضريبية التي تتلقاها الشركات المرتبطة بأبراموفيتش، وشراء وبيع الأسهم من وإلى الدولة بتسهيلات في الأسعار، والعقود التي تم الحصول عليها في الفترة التي سبقت بطولة كأس العالم 2018".

واختتم البيان: "لذلك، تلقى أبراموفيتش معاملة تفضيلية وتنازلات من بوتين والحكومة الروسية".

ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى تشيلسي؟

النادي اللندني أصبح الآن في مأزق، حيث كان أبراموفيتش يأمل في بيع النادي قبل فرض تلك العقوبات.

وزيرة الثقافة البريطانية نادين دوريس أكدت أن تشيلسي سيحصل على رخصة خاصة، مما يعني أن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، مثل مباراة الخميس ضد نوريتش سيتي، يمكن أن تستمر.

ومع ذلك، لا يمكن للنادي بيع تذاكر المباريات، مما يعني أن حاملي التذاكر الموسمية فقط سيكونون قادرين على حضور المباريات شخصيًا.

وحسب معلوماتنا في "جول Goal" فإن تشيلسي يمكن أن يباع بشرط ألا يستفيد أبراموفيتش أو روسيا من الأمر.

ويعقد تشيلسي حاليًا مفاوضات مع الحكومة البريطانية حول طريقة التصرف بعد هذا القرار.

ماذا قيل عن تلك العقوبات؟

أصدر بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا بيانًا عقب النبأ جاء فيه: "لا يمكن أن يكون هناك ملاذ آمن لأولئك الذين دعموا هجوم بوتين الشرس على أوكرانيا".

وأضاف: "عقوبات اليوم هي أحدث خطوة في دعم المملكة المتحدة الثابت للشعب الأوكراني".

واختتم: "سنكون قساة في ملاحقة أولئك الذين يساعدون في قتل المدنيين وتدمير المستشفيات والاحتلال القانوني للحلفاء ذوي السيادة".

اقرأ أيضًا ..

التحكيم السبب .. ليوناردو وبوتشيتينو يتهربان من مسؤولية سقوط باريس

ريال مدريد وباريس | عبقرية بنزيما وكوارث ثلاثية ميسي ونيمار ومبابي!

جول إنسايدر | إبل وخدمة السيارات والحلاقة .. لاعبو الدوري السعودي يؤمنون مستقبلهم