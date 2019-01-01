مفاجأة - أرسنال يقترب من ضم ديفيد لويز

الخيار الدفاعي الأقرب للمدفعجية قبل نهاية السوق

يسعى نادي أرسنال الإنجليزي، للتعاقد مع المدافع البرازيلي ديفيد لويز لاعب تشيلسي، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

المدرب أوناي إيمري يطمح في تعزيز دفاع المدفعجية هذا الصيف، لتعويض رحيل قائد الفريق لوران كوسيلني.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أكدت رغبة أرسنال في ضم لويز، نظراً للعلاقة الطيبة التي تجمع بإيمري، خلال فترة عملهما معاً في باريس سان جيرمان.

ومن جانبه قرر المدافع البرازيلي عدم الانتظام في تدريبات البلوز، طمحاً في الضغط لإتمام الصفقة في الساعات المقبلة.

وتأتي تلك الخطوة بعد فشل أرسنال في التعاقد مع أي من دايوت أوباميكانو مدافع لايبزج، ودانيلي روجاني لاعب يوفنتوس.

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وفي سياق متصل يرحب المدفعجية بالتخلي عن أليكس أيوبي جناح الفريق، بحالة تلقي أي عرض يصل لـ40 مليون جنيه إسترليني.

الفريق الإنجليزي رفض عرضاً من إيفرتون بـ30 مليون، ومن المتوقع تلقيه عرضاً جديداً في اللحظات الأخيرة من السوق.