ثلاثي تشيلسي مرشح للمغادرة في يناير

الثلاثة خارج حسابات فرانك لامبارد المستقبلية

أفادت تقارير إعلامية إنجليزية أن تشيلسي يتجه للتخلي عن الثلاثي أوليفييه جيرو، بيدرو، وماركوس ألونسو في الفترة المقبلة بعد خروجهم من الحسابات.

ولا تراجع ترتيب بيدرو وجيرو خلف الأسماء الشابة مثل ماسون ماونت وميتشي باتشواي والآخرين الذين يفضلهم المدرب فرانك لامبارد هذا الموسم.

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وأوضحت "تيليجراف" أن تشيلسي لا يمانع بيع جيرو وبيدرو يناير المقبل من أجل التخلص من رواتبهم المرتفعة، والاستفادة مادياً من قيمة الصفقة.

وينتهي عقد اللاعبان في نهاية الموسم الجاري، ويحظى بيدرو باهتمام من فنرباخشه بحسب الإعلام التركي، بينما أفادت مصادر إيطالية أن إنتر مهتم بجيرو.

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وبخصوص ألونسو، تحدثت الصحيفة أن اللاعب تراجع ترتيبه خلف إيمرسون بالميري والشاب ريس جيمس، وحتى سيزار أزبيليكويتا الذي جرى توظيفه يسار الدفاع مؤخراً.

ويستضيف تشيلسي كريستال بالاس مساء السبت ضمن الجولة 12 من منافسات البريميرليج.