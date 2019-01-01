تامي أبراهام يحلم بتحقيق اليورو ووصافة البريميرليج

عقب تأهل بلاده للمسابقة وعبور التصفيات بنجاح

أكد تامي أبراهام مهاجم تشيلسي ومنتخب انجلترا، أنه يحلم بالفوز مع بلاده ببطولة يورو 2020 القادمة.

الأسود الثلاثة نجحوا في التأهل للمسابقة بشكل رسمي، عقب الفوز الساحق على الجبل الأسود "مونتينيجرو" بنتيجة 7/0.

وقال أبراهام بعد المباراة:"أؤمن بحظوظنا في الفوز باليورو، لدي أحلام كبيرة جداً في البطولة بشكل عام".

وأضاف:"أريد أيضاً الحصول على المركز الثاني أو التواجد ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي، السماء وحدها هي سقف طموحي".

وأما عن مركزه في تشيلسي:"الأمر يتعلق بالحفاظ عليه ليس فقط لنهاية الموسم ولكن لسنوات قادمة، أحاول دائماً الحفاظ على ثقتي بنفسي وتسجيل العديد من الأهداف".

يذكر أن أبراهام نجح في تسجيل 11 هدف مع تشيلسي هذا الموسم، وتمكن من افتتاح سجله التهديفي مع انجلترا في مواجهة الأمس ضد مونتينيجرو.