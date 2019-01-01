بولاحروز يكشف كواليس الرقم تسعة مع تشيلسي

واقعة طريفة وراء الرقم الخاص للمدافع الهولندي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف خالد بولاحروز، المدافع الهولندي، عن الأسباب والكواليس وراء ارتدائه الرقم تسعة وقت لعبه مع تشيلسي.

بولاحروز لعب مع تشيلسي لعامين في الفترة ما بين 2006 و2008، وكان جوزيه مورينيو وراء ضمه في البداية.

رسميًا - باريس سان جيرمان يوقع مع حارس تشيلسي الشاب

وقال الهولندي مع "فوكس": "كان حلمي أن أكون مهاجماً ولذا فكرت أن هذا هو سبيلي، أنا أمزح، عندما وصلت كان يجب أن ألعب مباراة مباشرة ولذا تجهيز القميص سريعاً".

وأتبع: "المسؤول عن طباعة القمصان قال لي إن الأرقام المتاحة تسعة و45 و47 واستمر هكذا، قلت إنني لا أحب تلك الأرقام الكبيرة، ولذا اخترت تسعة".

وختم: "عندما قابلت مورينيو قال لي لماذا تسعة؟ قلت له المتاح ولا أحب الأرقام الكبيرة، قال لي رقم 2 متاح، شعرت بالسخافة وأن المسؤول عن الأرقام أوقعني في الفخ".

قائد تشيلسي يكشف ما طلبه لامبارد في اجتماعه الأول مع اللاعبين

ولعب بولاحروز مع تشيلسي وهامبورج وفاينورد، كما مثل المنتخب الهولندي في 35 مباراة دولية.