برشلونة ينافس بيكهام بعرض مفاجئ لويليان

النادي الإسباني أبدى ترحيبه بتلبية مطالب اللاعب

عاد نادي برشلونة الإسباني، بمحاولة جديدة من أجل التعاقد مع ويليان جناح نظيره الإنجليزي تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويليان عقده ينتهي مع تشيلسي بعد نهاية الموسم الحالي في شهر أغسطس القادم، وسط محادثات مستمرة بين اللاعب وناديه من أجل التجديد.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن المشكلة الأكبر في مفاوضات ويليان مع البلوز، هي مطالب اللاعب بالتجديد لمدة 3 سنوات، وهو الأمر الذي يرفضه المدرب فرانك لامبارد.

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برشلونة أعلن ترحيبه بتلبية مطالب الجناح البرازيلي، بعرض مدته 3 أعوام، طمحاً في الحصول على خدماته في صفقة انتقال حر.

وأما بالنسبة للعرض الأكبر، فجاء من النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، المالك الحالي لنادي إنتر ميامي الأمريكي، حيث عرض على اللاعب ضمه بعقد يصل إلى 3 سنوات ونصف مع حصوله على راتب كبير.

ومن المقرر أن يتخذ صاحب الـ31 سنة، قراره النهائي بخصوص مستقبله، بعد مباراة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي السبت القادم، أمام غريمه اللندني آرسنال، والذي يعتبر كذلك من المهتمين بضم ويليان.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يحاول فيها برشلونة التعاقد مع ويليان، حيث تقدم النادي الإسباني بأكثر من عرض لإقناعه بالرحيل عن تشيلسي على مدار السنوات الماضية، ولكن كل المحاولات انتهت بالفشل.

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يذكر أن الجناح البرازيلي انضم لتشيلسي في 2013، ونجح في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الاتحاد مرة واحدة، بالإضافة للدوري الأوروبي.