ويليان يصل لرقم رونالدينيو في دوري أبطال أوروبا

نجح الجناح البرازيلي ويليان، في معادلة رقم أسطورة بلاده رونالدينيو في بطولة دوري أبطال أوروبا طوال مسيرته.

نجم تشيلسي تمكن من مساعدة فريقه على تخطي ليل الفرنسي في دور المجموعات لدوري أبطال، بالمواجهة التي انتهت بتفوق البلوز بنتيجة 2/1.

تامي أبراهام أحرز الهدف الأول لتشيلسي، قبل تعادل ليل لفيكتور أوزيمين، ليسجل ويليان هدف الفوز في الدقيقة 78.

هدف البرازيلي جعله يصل لرقم رونالدينيو بإحراز 18 هدف في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال.

