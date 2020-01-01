ويليان يعترف باقتراب رحيله عن تشيلسي

مفاوضات غير ناجحة حتى الآن حول التجديد

اعترف ويليان جناح نادي تشيلسي الإنجليزي، باقترابه من الرحيل عن صفوف الفريق، بعد نهاية عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صاحب الـ31 سنة يلعب للسنة السابعة مع تشيلسي هذا الموسم، لكن عقده ينتهي مع البلوز في يونيو المقبل، دون التوصل لأي اتفاق حول التجديد حتى الآن.

ويليان تحدث بعد هزيمة تشيلسي 3/0 أمام بايرن ميونخ أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى عدم رضاه حول بنود النادي اللندني بخصوص التوقيع على عقد جديد.

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وقال ويليان:"تشيلسي عرض التجديد لمدة عامين، ويبدو أنهم لن يقوموا بتغيير أي شيء خلال عملية المفاوضات".

وأضاف:"رغبتي كانت واضحة من البداية، التوقيع على عقد مدته 3 سنوات، الوضع الآن في غاية الصعوبة ولا أعلم هل سنتفق أم لا".

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وتابع:"هدفي الآن هو مواصلة العمل والتركيز على ما تبقى من الموسم الحالي ومساعدة تشيلسي على الفوز حتى النهاية".

يذكر أن صاحب الـ31 سنة شارك في 34 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع مثلهم بجميع البطولات.