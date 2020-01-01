صداع في الفيفا بسبب كورونا وعقود اللاعبين

أزمة جديدة يسببها الفيروس الجديد لكرة القدم

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الوضع الحالي لعقود اللاعبين، بعد توقف نشاط كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.

كورونا اقتحم الرياضة بشكل واضح خلال الأسابيع الماضية، حيث تسبب في توقف معظم الدوريات الأوروبية، وأصاب العديد من الشخصيات أبرزها ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال ودانييلي روجاني مدافع يوفنتوس.

الأندية تواجه ورطة كبيرة بشأن هذه التوقفات، خاصة لاحتمالية امتداد الموسم للصيف القادم في شهر يونيو أو يوليو، لتعويض فترة التوقف التي مرت بها الدوريات.

المزيد من الفرق

الأمر يسبب مشكلة كبيرة، نظراً لانتهاء عقود بعض اللاعبين في شهر يونيو المقبل دون الاتفاق على التجديد حتى الآن.

شبكة "سكاي سبورتس"كشفت عن قيام الفيفا بمناقشة هذا الموقف، وسط توقعات بمنح اللاعبين فرصة اللعب لهذه الأندية وإكمال الموسم، مع وضع مدة إضافية استثنائية للمشاركة بعد انتهاء عقودهم.

روسيا تعرض استضافة بطولة يورو 2020

أسباب قد تدفع صلاح لمغادرة ليفربول

وقال المتحدث الرسمي للفيفا:"نحن نراقب الوضع الحالي وندرس تأثيره على جميع جوانب كرة القدم وأهمها عقود بعض اللاعبين".

يذكر أن قائمة من تنتهي عقودهم في الصيف تشمل العديد من النجوم، منهم دريس ميرتينس، ويليان، توماس مونييه، إيدينسون كافاني، نيمانيا ماتيتش، يان فيرتونخن ودافيد سيلفا وبيدرو وريان فريزر.