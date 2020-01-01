لامبارد: هذه المباراة كانت السبب في ضم زياش

إشادة يتلقاها الدولي المغربي قبل مواجهة البلوز مع مانشستر يونايتد

أشاد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، بصفقة البلوز الجديد بالتعاقد مع حكيم زياش صانع ألعاب أياكس أمستردام الهولندي، مؤكداً متابعته له منذ الموسم الماضي.

تشيلسي أعلن أمس الخميس، عن ضم زياش بداية من الموسم القادم، في صفقة وصلت قيمتها إلى 40 مليون يورو تبلغ 45 مع إضافة بعض المتغيرات المستقبلية.

لامبارد خرج في المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الإثنين القادم، ليبدي رأيه في صفقة انضمام الدولي المغربي لفريقه.

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وقال لامبارد:"هو لاعب يمكنه جلب المزيد من الإبداع للفريق، لفت انتباهي مع أياكس في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي".

وأضاف:"بالنسبة لي كان أحد أفضل اللاعبين في البطولة، خاصة لما قدمه في مباراتين أياكس ضد توتنهام في الدور نصف النهائي".

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وتابع:"لعبنا أمامه مرتين أيضاً عندما لعبنا ضد أياكس هذا الموسم، أعرف الكثير عنه، لديه قدم يسرى رائعة يلعب بشكل أكبر على الجانب الأيمن وكذلك خلف المهاجم، وأظهر قدرته أكثر من مرة على صناعة الفارق".

ويلعب تشيلسي أمام مانشستر بالجولة 26 من البريميرليج، وهو في المركز الرابع بـ41 نقطة، بينما يأتي الشياطين الحمر في المركز الثامن بـ35 نقطة، ويحتل ليفربول الصدارة بـ73 نقطة.