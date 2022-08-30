تشيلسي الأقرب والبقاء خيار متاح .. ما هو مصير كريستيانو رونالدو؟

تشيلسي يعود في الصورة من جديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إمكانية بقاء كريستيانو رونالدو في فريق مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي.

حيث يطالب النجم البرتغالي بالرحيل منذ بداية الصيف، وحتى الآن لم يستطع وكيله جورج مينديش إخراجه إلى أحد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا كما يطمح الدون.

وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" فإن رونالدو قد ينتهي به الأمر بالتواجد مع الشياطين الحمر، لكن كل الحلول لا تزال واردة خاصةً مع رجوع تشيلسي في الصورة من جديد.

ماذا عن نابولي؟

اهتم فريق نابولي الإيطالي بالحصول على خدمات رونالدو هذا السوق، وأوضح التقرير أن المحادثات كانت جارية بالفعل لكنها توقفت بسبب صفقة أنتوني.

حيث كان من الوارد أن ينتقل المهاجم فيكتور أوسيمين إلى يونايتد مقابل 100 مليون يورو وتواجد رونالدو ضمن الصفقة التبادلية أيضًا للرحيل إلى نابولي، لكن الفريق الإنجليزي لا يستطيع تحقيق تلك الفكرة حيث دفع نفس المبلغ إلى أياكس.

ولذلك، فإن فكرة الرحيل إلى إيطاليا في سوق الانتقالات الحالي باتت معقدة للغاية بحسب ما ورد في التقرير.

حل تشيلسي يعود من جديد

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أشار التقرير إلى عودة تشيلسي للصورة، حيث كان المالك الجديد تود بولي يريد الحصول على رونالدو من أجل قيادة خط الهجوم، لكن توماس توخيل رفض تلك الفكرة.

وكانت التقارير الإنجليزية قد نشرت منذ أيام تفاصيل الحديث بين مدرب رونالدو السابق رالف رانجنيك وتوخيل، وهي التي نصح فيها الألماني مواطنه بعدم ضم رونالدو.

لكن مشاكل البلوز الهجومية حاليًا قد تجعل توخيل يتراجع عن رأيه ويحاول ضم كريستيانو في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

البقاء في يونايتد

أوضح التقرير أن حل البقاء في يونايتد لا يزال مطروحًا وبشدة أكثر من أي وقت مضى، وذلك بسبب اقتراب انتهاء مدة سوق الانتقالات بطبيعة الحال.

كما أنه لا توجد حلول قوية مطروحة على الساحة، حيث ابتعدت كل الأندية عن فكرة ضم صاروخ ماديرا، وبالتالي قد يفكر الدون في حل مشاكله في إنجلترا والبقاء مع الشياطين الحمر.