أتلتيكو مدريد يقترب من حسم صفقة هيساي

صفقة جديدة على أعتاب النادي الإسباني

اقترب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، من حسم التعاقد مع الظهير الألباني إلسيد هيساي لاعب نابولي هذا الصيف.

أتلتيكو يبحث عن المزيد من التدعيمات بفريقه على المستوى الدفاعي بسوق الانتقالات الحالي، ووضع هيساي ضمن أولوياته.

نجم نابولي ارتبط أكثر من مرة بالانتقال إلى تشيلسي، لكن العقوبة التي يمر بها النادي الإنجليزي، ستحرمه من القيام بأي صفقات جديدة لموسم كامل.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت اقتراب أتلتيكو من التوصل لاتفاق مع نابولي على الصفقة.

النادي الإيطالي كان يبالغ في مطالبه للتخلي عن ظهيره الأيمن، ولكن المفاوضات اتخذت منحنى آخر في الأيام الماضية.

هيساي يبدو وأنه على أعتاب الانضمام لفريق المدرب دييجو سيميوني، بعد موافقة نابولي على تخفيض سعره إلى 20 مليون يورو.

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وتستمر بذلك التدعيمات بالنادي الإسباني، بعد تخليه بشكل رسمي أمس الجمعة، عن مهاجمه أنطوان جريزمان المنضم حديثاً لبرشلونة.