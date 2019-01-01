أبراهام يزيد الشكوك حول تمثيله المنتخب الإنجليزي

مهاجم تشيلسي يفضل التركيز مع البلوز في الوقت الحالي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، أنه لم يتخذ القرار النهائي حول المنتخب الذي سيلعب له، قبل الإعلان عن قائمة إنجلترا القادمة.

جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي، يستعد للإعلان عن فريقه الذي سيواجه التشيك وبلغاريا في تصفيات يورو 2020 خلال شهر أكتوبر الجاري.

صاحب الـ22 عاماً في حيرة شديدة من أمره، بالدخول في قائمة الأسود، أو اللعب لمنتخب نيجيريا وفقاً لأصوله.

وقال اللاعب عن هذا الشأن:"من الجيد إمكانية اللعب للمنتخبين، أحب إنجلترا ونيجيريا، وسعيد أيضاً بمستواي الحالي مع تشيلسي".

بايرن ميونخ يستعد لشراء كوتينيو من برشلونة

ميسي ينفي مشاكله مع جريزمان لفظيًا ويؤكدها ضمنيًا

وأضاف:"الوقت سيأتي بكل تأكيد لكن حتى الآن كل تركيزي مع فريقي ولم أتخذ القرار النهائي حتى الآن".

يذكر أن أبراهام نجح في تسجيل 8 أهداف في 10 مباريات لعبها مع تشيلسي هذا الموسم.