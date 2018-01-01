أبراموفيتش يتدخل لحل أزمة تشيلسي مع العنصرية

واقعتان مؤسفتان لجماهير تشيلسي الأسبوع الماضي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إنجليزية أن مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش تدخل بنفسه من أجل حل أزمة النادي في الأيام الأخيرة بسبب الهتافات العنصرية.

وشهد الأسبوع الماضي واقعة أولى هاجم فيها مجموعة من جماهير ملعب "ستامفورد بريدج" لاعب مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج بسبب لون بشرته.

وفي الواقعة الثانية، وجهت جماهير تشيلسي الحاضرة بلقاء فيدي بالدوري الأوروبي مساء الخميس هتافات معادية للسامية أثناء سير المباراة. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وقالت صحيفة "تايمز" أن أبراموفيتش، روسي الجنسية ويهودي، أبدى غضبه من تصرفات جماهير فريقه وقرر التحرك.

وذكرت الشبكة أن أبراموفيتش طلب من مسؤولي ناديه تقريراً شاملاً حول الأحداث الأخيرة وسرعة التحرك بالتعرف على المتسببين في الأمر.

وفتح الاتحادين الإنجليزي والأوروبي تحقيقاً مع النادي الإنجليزي في أعقاب الواقعتين الخاصتين بالأسبوع الماضي، كما أدان تشيلسي وعدد من لاعبيه تصرفات جماهيره.

يُذكر أن أبراموفيتش لم يتواجد في أي من مباريات الفريق محلياً هذا الموسم بسبب مشاكل تواجه في الحصول على تأشيرة دخول إنجلترا.