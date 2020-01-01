تشيك يعود لحراسة مرمى تشيلسي رغم الاعتزال!

خطوة مفاجئة..

سيعود بيتر تشيك لحراسة مرمى تشيلسي مرة أخرى، إذ سيرتدي قميص رديف البلوز أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الثاني يوم الإثنين المقبل.

وكان تشيك قد اعتزل كرة القدم عام 2019 بعد رحلة طويلة مع تشيلسي ثم آرسنال، وبعد ذلك عُيِّن مستشارًا تقنيًا للبلوز.

وفي مطلع هذا الموسم قُيِّد تشيك في قائمة الـ25 لاعبًا لتشيلسي ليكون خيارًا رابعًا لحراسة المرمى تحسبًا لتفاقم الإصابات بفيروس كورونا.

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تقارير صحفية إنجليزية رجحت أن يخوض تشيك مباراته الأولى مع الرديف أخيرًا هذا الأسبوع في ظل نقص واضح في حراس المرمى هناك.

فين لوكاس بيرجستورم حارس المرمى الأساسي خاض مباراة مع فريق تحت 18 عامًا ولن يتمكن من اللعب مرة أخرى بعد 48 ساعة، فيما يُفضِّل فرانك لامبارد ألا يُعيد كارل تسيجر إلى الرديف حتى لا يضطر إلى تكرار اختبار كورونا.

وبناء على الوضع الأخير، فسيُشاهد الدولي التشيكي البالغ من العمر 39 عامًا في أرض الملعب مرة أخرى للمرة الأولى منذ نهائي الدوري الأوروبي 2019.

يذكر أن تشيك بعد قيده خرج إلى الصحافة في شهر نوفمبر الماضي وأعلن أنه في حالة جاهزية تامة للعب إن احتاجه فرانك لامبارد، وأنه يتوق شوقًا للعودة إلى الملاعب مرة أخرى.