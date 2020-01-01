تشيك يستعد لمباراته الأولى مع تشيلسي بعد العودة من الاعتزال

الحارس التشيكي يلبي النداء

يقترب الحارس المخضرم بيتر تشيك من العودة للمشاركة مع تشيلسي بعد العودة من الاعتزال وسيشارك مع فريق الرديف بالدوري الخاص به.

تشيك تم تقييده كحارس في قائمة الفريق رغم إعلانه الاعتزال رسمياً العام الماضي بعد تجربة في صفوف آرسنال وذلك لسد النقص.

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وقالت "The Athletic" إن الحارس التشيكي سيلعب في مباراة فريق الرديف أمام توتنهام المقبلة بسبب الأزمة في مركز حراسة المرمى.

ويغيب الحارس الأساسي لوكاس بيرجستروم بعد أن شارك مع فريق تحت 18 عاماً في مباراته الأخيرة وصعوبة لعب مباراتين خلال فترة قصيرة.

ولن يتمكن الفريق من الاعتماد على حارسه الثاني الكرواتي كارلو زيجر بسبب تواجده مع الفريق الأول، وخروجه منه يعني إعادة تحاليل كورونا الخاصة به.

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وكانت آخر مباراة رسمية خاضها التشيكي نهائي الدوري الأوروبي مع آرسنال ضد تشيلسي، والتي خسرها بنتيجة 4-1.

وعمل الحارس السابق بعد الاعتزال في مركز إداري مع البلوز، ليتركه في مطلع الموسم الحالي ويعود للعب بعد تجربة قصيرة مع رياضة هوكي الجليد.