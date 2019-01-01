تشيك يحذر المتألقين الشباب من الانطفاء سريعًا

تشيك يطالب ميسون ماونت وتامي أبراهام وتوموري بالاستمرارية مع تشيلسي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

حذر بيتر تشيك المستشار الفني لنادي تشيلسي اللاعبين الشباب من الانطفاء سريعًا بسبب الإشادات التي حصلوا عليها مبكرًا والتي طالما دمرت مسيرة لاعبين صاعدين في بدايتها.

واعتمد تشيلسي على عدد من العناصر الشابة خلال الموسم الحالي وذلك بعدما تم إيقافه عن إجراء أي تعاقدات خلال موسمي انتقالات متتاليين.

وبعد الأداء المميز الذي قدمه الثلاثي ميسون ماونت وتامي أبراهام وتوموري، انضم الثلاثي إلى المنتخب الإنجليزي في وقت مبكر، وباتوا رجال المدرب فرانك لامبارد بالنسبة للبلوز.

وحول ذلك، قال بيتر تشيك المستشار الفني لنادي تشيلسي إن جميع اللاعبين الشباب وخصوصًا ماونت وأبراهام وتوموري عليهم الاستمرار في تقديم الأداء المميز.

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وأضاف: "يجب ألا يتأثر اللاعبون الصاعدون بالإشادات التي يحصلون عليها ولا الانتقادات، عليهم الاستمرار في العمل والتطور والاستفادة من الظروف المحيطة"

وتابع: "خلال الموسم الحالي علينا رفع سقف طموحاتنا وعدم التأثر بالعقوبة والاستسلام لها، نحن نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ونضع فيهم كامل الثقة"

يذكر أن تشيلسي قد حقق لقب الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي، ويسعى هذا الموسم إلى تحقيق مركز متقدم في الدوري الإنجليزي الممتاز والذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا.