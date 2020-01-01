تشيك : كان شعورًا غريبًا بالعودة للملعب مرة أخرى

شارك أمام توتنهام في دوري الرديف

اعترف بيتر تشيك حارس تشيلسي، بغرابة الشعور الذي عاشه، خلال الظهور الأول له في الملاعب، بعد 565 يومًا من اعتزال كرة القدم.

صاحب الـ38 سنة أعلن اعتزاله اللعبة بعد الرحيل عن آرسنال في 2019، قبل أن يعود مرة أخرى هذا الموسم عن طريق تشيلسي، بالاتفاق مع المدرب فرانك لامبارد.

تشيك ظهر للمرة الأولى منذ العودة من الاعتزال، خلال مباراة تشيلسي، أمس الإثنين، ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي للرديف.

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وقال الحارس التشيكي عن هذه المشاركة في تدوينة على موقع "إنستجرام":"بعد غياب 565 يومًا أتيحت لي الفرصة مرة أخرى للعودة إلى الملعب بعد آخر مباراة احترافية لي".

وأضاف:"شعرت بالغرابة في أول 20 دقيقة، لأن نظام اللعب بصفة مستمرة كان مفقودًا، ولكني سعيد للظهور مرة أخرى بعد إعادة اكتشاف نظام المباريات مرة أخرى".

وتابع:"كان عملًا رائعًا من زملائي بتحويل النتيجة وتحقيق الفوز من أجل التربع على صدارة المسابقة".

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جدير بالذكر أن آخر مباراة لتشيك قبل الاعتزال، كانت مع آرسنال ضد تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي 2019، عندما خسر وقتها أمام البلوز بنتيجة 4/1.