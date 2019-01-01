تشيك: أرسنال لم يتعرض للضغوط الكافية مع فينجر

أشاد بالمدرب الفرنسي خلال تواجده مع أرسنال

يعتقد بيتر تشيك حارس أرسنال، أن الفريق الإنجليزي لم يتعرض للضغوط الكافية مع المدرب السابق أرسن فينجر.

أرسنال أعلن رحيل فينجر بنهاية الموسم الماضي، والاستعانة بالإسباني أوناي إيمري ليقود الفريق لمرحلة جديدة.

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تشيك كشف عن رؤيته لردود أفعال فينجر في حالة خسارة أرسنال، قبل ساعات من انطلاق نهائي الدوري الأوروبي ضد تشيلسي غداً الأربعاء.

وقال التشيكي في تصريحات صحفية:"الأمر يبدو غريباً ولكني أعتقد أن أرسنال لا يتعرض للضغوط الكافية".

وأضاف:"أرسن شخص مهذب جداً، يكره الخسارة، ولكنه يبقى محتفظاً بهدوئه بعد كل هزيمة، هذا شيء لم أرَه في مسيرتي أبداً".

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وتابع:"عندما كنا في تشيلسي ونتعادل فقط، كانت غرفة الملابس تعيش حالة حزن تشبه العزاء".

واستكمل:"أشعر في أرسنال أننا عندما نحتاج الفوز بأقصى شكل ممكن نحقق ذلك، فعلناها في 2015 بدوري أبطال أوروبا عندما احتجنا للفوز 2/0 في اليونان وانتصرنا بثلاثية".

يذكر أن تشيك ارتبط مؤخراً بالانتقال لتشيلسي للعمل كمدير رياضي للنادي، عقب انتهاء عقده مع أرسنال ببداية يونيو القادم.