تشيفيرين : دوري السوبر "كريه" ونعاقب روسيا من أجل الإنسانية

أعرب أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي، عن عدم رغبته في الحديث عن أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس حول مشروع دوري السوبر الممتاز وهو المقترح الذي وصفه بـ"الكريه".

وتحدث السلوفيني في حوار خاص مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" عن العديد من الأمور، مثل دوري السوبر وأزمة أوكرانيا وروسيا وإلغاء فترة الميركاتو الشتوي.

وقال تشيفيرين عن كيفية مساعدة أوكرانيا في ظل أزمتها مع روسيا:"لقد فرضنا عقوبات رياضية وخصصنا أكثر من مليون يورو للأطفال واللاجئين الأوكرانيين".

علاقة فلاديمير بوتين بالاتحاد الأوروبي:"في الماضي كان الأمر جيدًا وأبدى استعداده للجلوس معنا، ولكني لا أعتقده من محبي كرة القدم، هو يحب الألعاب الرياضية الأخرى بشكل أكبر".

استبعاد الأندية الروسية:"العقوبات ضرورية، إنها ليست أزمة سياسية بل إنسانية، لا نقصد معاقبة الرياضيين في شيء لا ذنب لهم به، ولكن علينا إظهار الوحدة من أجل السلام".

وعن تكلفة فسخ العقد مع شركة "جازبروم" الروسية:"الأمر كان مكلفًا للغاية حوالي 150 مليون يورو حتى عام 2024، ولكن الناس يُقتلون وأنا أتحدث بشكل يومي مع رئيس الاتحاد الأوكراني وحذرت الاتحاد الروسي كذلك".

قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتهام اتحاده بالاحتكار:"سيكون قرارًا رمزيًا، لو أثبتوا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقوم بالاحتكار فلماذا يريدون البقاء في مسابقاتنا؟".

وأضاف:"يريدون أن يكونوا هنا وهناك، ربما يعتقدون أن العالم مسطح، لذلك دعونا نتوقف عن تسمية الأندية الثلاثة لهذه المسابقة بالدوري الممتاز، دعونا نطلق عليه الدوري الكريه".

العلاقات الشخصية مع أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس:"الاتحاد الأوروبي ويوفنتوس مؤسستان سيكون لهما علاقات جيدة دائمًا، لا أريد أن أقول كلمة واحدة عن الشخص الذي ذكرته، إنه جزء من الماضي".

اللعب المالي النظيف:"تسبب وباء كورونا في مشاكل للجميع، لكن بالنسبة للبعض كان ذريعة جيدة لسوء إدارتهم، وهذا القانون تم الخروج به للتخلص من خسائر كرة القدم".

ترشيحه مرة أخرى كرئيس للاتحاد الأوروبي:"أنا متفائل ومتأكد تمامًا من أن الأزمة ستنتهي قريبًا، وأعتقد أنني سأترشح لولاية أخرى".

إلغاء سوق الانتقالات الشتوية:"تحدثنا عن إزالتها تمامًا ثم أوقف الوباء كل شيء، والآن هناك أزمة عسكرية، سنتناقش مرة أخرى عن هذا الأمر لاحقًا".

وفي نهاية حديثه أكد على ضرورة تعمق الأوروبيين في الاستثمار بإيطاليا، مشددًا على وجود علاقات كبيرة تجمع بالعديد من المؤسسات هناك.

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