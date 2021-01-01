تشيفرين يسخر من السوبر الأوروبي ويهدد بعقوبات رادعة لريال مدريد وبرشلونة

تصريحات خطيرة للغاية..

أكد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن ثمة عقوبات ستهطل على الأندية التي شاركت في إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وكانت الأندية الإنجليزية الستة رفقة أتلتيكو مدريد وإنتر قد أعلنوا جميعًا الانسحاب بعد الضغوطات الهائلة التي عاشوها هم والرباعي الآخر في الآونة الأخيرة.

يظل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وميلان هم من لم يعلنوا الانسحاب حتى الآن، ويبدو أن عقوبات ستنزل عليهم لإصرارهم على تحدي اليويفا.

تشيفرين في حوار مع بي إن سبورتس قال "لا يمكننا التظاهر بأن شيئًا لم يكن، الجميع ستتم معاقبتهم على ما حدث".

كما أضاف "أندية دوري السوبر الأوروبي سيتم معاقبتها ويمكن حتى حظرها من المشاركة الأوروبية الموسم المقبل، سنكون أكثر تساهلًا مع الأندية الإنجليزية".

وأتم ساخرًا وحاسمًا إمكانية تأسيس البطولة مرة أخرى "فقط من يؤمن بنظرية أن الأرض مسطحة هو من يعتقد بأن هذه البطولة موجودة".

الجدير بالذكر أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وكذلك جوان لابورتا، رئيس برشلونة، أكدا على أن البطولة ستتحقق في يوم من الأيام مهما كانت الضغوطات.