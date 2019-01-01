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كأس السوبر الإيطالي

تشيزني: يوفنتوس مثل الموسم الماضي بالإضافة لرونالدو

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تعرف على تصريحات حارس يوفنتوس بعد الفوز بالسوبر الإيطالي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد فويتشيك تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس، أنّ الفريق يقدم مستويات جيدة مثل الموسم الماضي ولكن وجود كريستيانو رونالدو منحه أفضلية أكبر.

يوفنتوس حقق بطولة السوبر الإيطالي بعد الفوز على ميلان في المباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال الحارس البولندي في تصريحات صحفية: "سعيد بأنني تصديت لكرة هاكان تشالهان، أعلم أنها كانت تسلل ولكن من الجيد لحارس المرمى أن يبقى منتبهًا ومتابعًا لكل شيء داخل الملعب".

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وتابع: لقد حققنا أول بطولة في الموسم وأتمنى ألا تكون الأخيرة ولدينا القدرة على حصد المزيد".

واختتم: "نحن نقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة مثلما كان الحال في الموسم الماضي ولكننا نمتلك كريستيانو رونالدو الآن والذي يضيف لنا الكثير".

رونالدو سجل هدف يوفنتوس الوحيد في المباراة ليحقق أول ألقابه مع السيدة العجوز.

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