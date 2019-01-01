تشيزني يتعهد بمساعدة رامسي على التأقلم في يوفنتوس

الويلزي تعلم بعض الكلمات الإيطالية



أكد فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس، أنه كان له دوراً في انتقال زميله السابق في أرسنال آرون رامسي للنادي الإيطالي.

رامسي سبق وأن لعب مع تشيزني مع أرسنال، قبل انضمام الدولي البولندي للبيانكونيري، ليصبح الحارس الأساسي للفريق بعد رحيل جيانلويجي بوفون.

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لاعب الوسط الويلزي لحق بزميله، بعد التوقيع ليوفنتوس في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع المدفعجية.

تشيزني قال عن حديثه مع رامسي:"لقد طلب مني النصيحة، وأخبرته لو اتصل بك يوفنتوس فعليك الموافقة فوراً، وهو ما حدث مما يعني أنه يستمع لي".

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وأضاف:"كان أمامه خمسة أشهر من أجل الاستعداد، والآن تعلم بعض اللغة الإيطالية، حيث أخذته للعشاء وكان يتحدث بعض الكلمات".

وتابع:"سأحاول مساعدته بقدر الإمكان على التأقلم، لقد عانى من إصابات عديدة، لكن لدينا هنا أفضل أخصائي علاج طبيعي في العالم".

يذكر أن يوفنتوس أعلن مؤخراً عن رحيل مدربه ماسيميليانو أليجري، في انتظار الكشف عن المدير الفني الجديد للموسم القادم.