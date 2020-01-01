تشيزني: الهزيمة من فيرونا محرجة للغاية

تشيزني يشعر بالإحراج بسبب فيرونا

قال حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي فويتشيش تشيزني، إنه حزين للغاية بالخسارة أمام هيلاس فيرونا في الدوري أمس السبت.

يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي خسر أمس أمام هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

وأضاف في تصريحات لشبكة " Sky Sport Italia" الإيطالية: "الهزيمة محرجة للغاية أنا في غاية الأسف للجماهير.

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وتابع: "لم نكن حريصين في مرحلة معينة من المباراة وفقدنا الثلاث نقاط في ظرف عدد قليل من الدقائق، سنتناقش في ذلك في المران المقبل".

وأردف: " لا يزال دافعنا موجوداً، فنحن جيدون في ملعبنا، لكننا نواجه بعض الصعوبات خارج الأرض، أظن أنه تأثير سلبي نفسي ليس أكثر علينا عبور هذا".

وسجل رونالدو في المباراة للمرة العاشرة على التوالي ليكسر الرقم القياسي المسجل للاعب ديفيد تريزيجيه في موسم 2005-2006.

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وأكد تشيزني: "رونالدو غاضب للغاية مثلنا لقد وضعنا في المقدمة لكننا فقدنا السيطرة في نهاية المباراة وهذا ليس أمر جيد".

خسر يوفنتوس ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم، وكلها خارج الأرض.

إنتر يمكنه سد الفجوة في فارق النقاط مع يوفنتوس اليوم، عندما يلاقي ميلان في ديربي الغضب ليشارك يوفنتوس في صدراة الدوري.