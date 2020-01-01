تشيتشاريتو يستعد للانتقال إلى الدوري الأمريكي

المخضرم المكسيكي قرر الرحيل سريعاً عن إشبيلية

اقترب المهاجم المكسيكي المخضرم خافيير هيرنانديز تشيتشاريتو من الانتقال إلى الدوري الأمريكي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مهاجم إشبيلية الإسباني شارك هذا الموسم في 15 مباراة سجل فيها 3 أهداف ولم يصنع أي هدف.

وعلم «جول»، أن اللاعب سينتقل إلى الدوري الأمريكي عن طريق بوابة نادي لوس أنجلوس جالاكسي.

ومن المقرر أن تتم الصفقة بحصول إشبيلية على 12 مليون يورو، نظير انتقال المهاجم المكسيكي المخضرم إلى الفريق.

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اللاعب سيحصل على راتب أكثر بكثير من راتبه في إسبانيا ويعتبر هذا الأمر ساهم بشكل كبير في عمليه انتقاله إلى الدوري الأمريكي.

ويستعد فريق إشبيلية الإسباني إلى تعويض رحيل المكسيكي بالتعاقد مع المغربي يوسف النصيري بعد فسخ عقده مع فريقه ليجانيس مقابل 20 مليون يورو وفقاً لما نشرته صحيفة "آس".

إشبيلية كان قد ضم اللاعب المكسيكي بداية هذا الموسم مقابل 8 ملايين يورو من وست هام الإنجليزي.