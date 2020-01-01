تشيتشاريتو: لماذا يحصل لاعبو كرة القدم على رواتب أعلى من الأطباء؟

مهاجم مانشستر يونايتد السابق ينتقد ارتفاع رواتب اللاعبين

انتقد خافيير هيرنانديز (تشيتشاريتو)، لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، الوضع الذي يعيشه الأطباء من حيث عدم حصولهم على رواتب مناسبة للوظيفة التي يقومون بها.

وقال المكسيكي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إنّه لأمر مذهل الأرقام التي يحصل عليها الرياضيون في الوقت الذي لا يحصل العلماء والأطباء على المبلغ ذاته".

وتابع: "إنّهم يبذلون كل غال ونفيس لأجل إيجاد علاج لفيروس كورونا وتخليص العالم من الوباء ومع ذلك لا نراهم يحصلون على التقدير الكافي من الناحية المالية".

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وتحدث اللاعب عن انتقاله للدوري الأمريكي مؤكدًا أنّ طفليه اعتادا الحياة في الدوري الأمريكي ويعيشون بصورة جيدة، مطالبًا الجميع بالبقاء في المنزل لتجنب أزمة كورونا.

وتبرع عدد من اللاعبين لصالح مكافحة وباء كورونا خلال الفترة الماضية على رأسهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

تشيتشاريتو اختتم: "بالطبع افتقد لكرة القدم والمشاركة في المباريات والتدريبات، ولكني أتفهم الوضع الذي نعيش فيه وأحاول قبول الموقف الحالي والتدرب وحيدًا في المنزل. أتمنى انتهاء هذا الكابوس سريعًا والعودة للمشاركات".

جدير بالذكر أنّ اللاعب المكسيكي رحل عن إشبيلية في يناير الماضي منضمًا إلى الدوري الأمريكي لكنّه لم يشارك في أي مباراة بسبب تأجيل انطلاق المنافسة.