إعادة فتح قضية تشومي وبرشلونة مهدد بالغرامة

برشلونة يواجه أزمة جديدة في كأس ملك إسبانيا

عادت قضية لاعب برشلونة تشومي للظهور مرة أخرى بعد الطعن الذي قدمّه نادي ليفانتي لإشراك المدافع في لقاء كأس ملك إسبانيا رغم إيقافه.

برشلونة أشرك تشومي في ذهاب دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا رغم إيقافه مع الفريق الرديف مما دفع ليفانتي للمطالبة بإقصاء النادي الكتالوني من البطولة إلا أنّه قدّم الشكوى متأخرًا ولذلك رُفض الطلب.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ لجنة المسابقات قررت حفظ الشكوى وعدم إدانة برشلونة وذلك في أبريل الماضي ولكن نادي ليفانتي توجه إلى المحكمة الرياضية العليا وطلب الحصول على حقوقه.

وقررت المحكمة الرياضية العليا مساء أمس، الجمعة، إعادة فتح القضية مرة أخرى مطالبًا لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني بالنظر مجددًا في القضية ومراجعتها تمهيدًا لمعاقبة النادي الكتالوني.

وبما أنّه أصبح من المستحيل إقصاء برشلونة من البطولة أو إعادة المباراة بعد انتهاء النسخة الماضية من كأس الملك فإن العقوبة المتوقعة قد تكون غرامة مالية تتراوح بين 6 آلاف إلى 9 آلاف يورو.

جدير بالذكر أنّ برشلونة وصل إلى نهائي هذه النسخة من كأس ملك إسبانيا قبل خسارة المباراة أمام فالنسيا.