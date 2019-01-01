تشكيل مصر| عودة الغائبين أمام أوغندا لمواجهة جنوب إفريقيا

عودة الثلاثي محسن وعلاء وحامد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن خافيير أجيري مدرب المنتخب المصري لكرة القدم تشكيل الفريق أمام جنوب إفريقيا ضمن منافسات دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

وشهد التشكيل عودة العناصر الأساسية التي حصلت على راحة في بداية المباراة الأخيرة في المجموعات ضد أوغندا، والتي انتهت بفوز مصر 2-0.

الثلاثي العائد هو محمود علاء وطارق حامد ومروان محسن، والأخير كان قد اضطر للاشتراك سريعاً في مباراة أوغندا عقب إصابة أحمد حسن كوكا.

وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد المحمدي – أحمد حجازي – محمود علاء – أيمن أشرف – طارق حامد – محمد النني – محمد صلاح – عبد الله السعيد – محمود حسن تريزيجيه – مروان محسن

على الناحية الأخرى جاب تشكيل جنوب إفريقيا كالتالي::

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: ماكهازي، هلانتي، ماخوينزي، هالاتشوايا

خط الوسط: ديان فورمان، موكوتجو، زونجو، لورش

خط الهجوم: بيرسي تاو، موتثيبا