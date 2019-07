تشكيل زلاتان المثالي عبر التاريخ - مكون من ١١ إبراهيموفيتش

استمر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق برشلونة وإنتر وميلان الأسبق ولوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي الحالي في اثارة الجدل حول نفسه.

جاء هذا عقب أن اختار النجم السويدي تشكيلة مثالية لنفسه عبر تاريخ كرة القدم مكونة من ١١ لاعب فقط، جميعهم هم إبراهيموفيتش نفسه.

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc