تشكيل جديد .. استقالة في لجنة الحكام باتحاد الكرة

تغييرات متوقعة في لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن وجود استقالة داخل لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة السعودي، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022-2023.

ما هي الاستقالة التي حدث داخل لجنة الحكام؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن عبد الله العقيل؛ نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، تقدم باستقالته من منصبه.

وأضافت الصحيفة، أن اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل، وافق على الاستقالة المقدمة من نائب رئيس لجنة الحكام قبل أيام قليلة من انطلاق الدوري.

ومن المقرر أن يتم إعادة تشكيل لجنة الحكام مرة أخرى، خلال الأيام القيلة القادمة، قبل انطلاق الموسم الجديد.

ياسر المسحل يُصلح الأوضاع بلجنة الحكام

وكان ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي، قد أكد خلال تصريحات سابقة، على أن هناك بعض الأمور التي يجب أن يتم إصلاحها في لجنة الحكام.

وطلب المسحل من العقيل التريث قبل تقديم الاستقالة، ولكن الأخير أصر على موقفه ليستقيل من منصبه بشكل رسمي، ويوافق عليها مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي.

يُذكر أن لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، قد اجتمعت مع ممثلي أندية الدوري السعودي للمحترفين عبر تقنية الاتصال المرئي منذ أيام، لمناقشة آلية الاستعانة بطواقم التحكيم الأجنبية خلال الموسم القادم.