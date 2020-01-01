تشكيل الكلاسيكو - الأهلي بقوته الهجومية وجحفلي والحافظ يقودان دفاع الهلال

كشف فريقا الهلال والأهلي السعوديان عن التشكيل الأساسي الذي سيخوضان به لقاء الكلاسيكو، المنتظر إقامته في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العاصمة "الرياض".

الزعيم يستضيف الراقي على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واعتمد السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للراقي، على قوته الضاربة، حيث جاء تشكيله كالتالي:

ياسر المسيليم - يزيد البكر - محمد آل فتيل - محمد خبراني - لوكاس ليما - ألفيس ساريتش - جوزيف دي سوزا - عبد الفتاح عسيري - يوسف البلايلي - عمر السومة - دجانيني تفاريس.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: باسم العطا الله - معتز هوساوي - مهند عسيري - نوح الموسى - زوكانوفيتش - سلمان المؤشر - علي الأسمري - حسين عبد الغني - حسين المقهوي.

أما الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني الزعيم، فيفتقد لثنائي الدفاع الأساسي الكوري الجنوبي هيون سوو وعلي آل بليهي، ليعتمد على محمد جحفلي وعبد الله الحافظ، وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

عبد الله المعيوف - ياسر الشهراني - محمد جحفلي - عبد الله الحافظ - محمد البريك - سلمان الفرج - محمد كنو - جوستافو كويلار - سالم الدوسري - أندريه كاريلو - بافيتيمبي جوميس.