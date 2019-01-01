تشكيل الفريقين - الأهلي يهاجم برمضان وأزارو والسعيد يظهر بتشكيل بيراميدز

تعرف على تشكيلي الأهلي وبيراميدز بالدوري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتين لاسارتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز.

بيراميدز سيستضيف الأهلي بالمباراة المؤجلة من الإسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري الممتاز، على ملعب الدفاع الجوي اليوم الجمعة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول، شريف أشرف، محمد هاني، كريم وليد "نيدفيد".

خط الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، ناصر ماهر.

الهجوم: رمضان صبحي، وليد أزارو، أحمد الشيخ.

وعلى جانب آخر، أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز، عن تشكيل فريقه، حيث جاء كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي، أحمد أيمن منصور، علي جبر، رجب بكار.

خط الوسط: محمد فاروق، تراوري، نبيل عماد دونجا.

الهجوم:كينو، جون سيوفنتوي، عبد الله السعيد