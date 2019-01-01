تشكيل الجهاز الفني لأسامة نبيه في إف سي مصر

مدرب منتخب مصر السابق يتولى تدريب إف سي مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي إف سي مصر، الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز، عن تعاقده مع مدير فني جديد عقب رحيل محمد صلاح مدرب الزمالك السابق.

وكان إف سي مصر قد نجح في خطف بطاقة الصعود خلال الموسم الماضي، ليتواجد ضمن دوري الأضواء والشهرة في الموسم الجديد.

وكشف نادي إف سي مصر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر هو المدير الفني الجديد.

ويتكون الجهاز الفني الجديد من أسامة نبيه مديرًا فنيًا ومحمد صبري مدربًا عامًا وأحمد عبدالمقصود مدرب مساعد ووليد إبراهيم مدرب لحراس المرمى.

ويعد نبيه من المدربين الواعدين في الفترة المقبلة بالدوري المصري حيث كان قريبًا من تولي منصب المدرب العام في الزمالك للمدير الأجنبي القادم ولكنه رفض.