تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس في كأس العالم للأندية

تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس

أعلن الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن تشكيل الفريق لمواجهة بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ببطولة كأس العالم للأندية.

وشهد التشكيل إشراك 3 لاعبين في خط الوسط الدفاعي، بجانب وجود محمد مجدي أفشة في مركز الجناح.

وجاء تشكيل الفريق كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف ، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، أكرم توفيق، عمرو السولية.

الهجوم: طاهر محمد طاهر، والتر بواليا، محمد مجدي أفشة.

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ويأتي على مقاعد البدلاء: علي لطفي، مصطفى شوبير، جونيور أجايي، أليو ديانج، أحمد رمضان بيكهام، علي معلول، صلاح محسن، سعد سمير، مروان محسن، محمد شريف.

ويلعب الأهلي أمام بالميراس مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع، بعد خسارته مباراة نصف النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد، ليواجه بالفريق البرازيلي الذي خسر في نصف النهائي أمام تيجريس المكسيكي.