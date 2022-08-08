حصريًا لثلاث سنوات .. الكشف عن القناة الناقلة للدوري السعودي رسميًا

الموسم ينطلق في 25 من أغسطس الجاري

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين رسميًا اليوم الإثنين، عن القناة الناقلة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين للثلاث سنوات المقبلة.

الدوري السعودي يعود للتشفير:

في الموسم الماضي 2021-2022، عاد الدوري السعودي للمحترفين للتشفير من جديد، بعد سنوات من فرمان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإذاعة المباريات مجانًا.

قناة ssc نقلت مباريات الموسم الماضي حصريًا، وسط عديد من الانتقادات التي وجهت لها من قبل الجماهير والإعلاميين.

لم تكن كافة المباريات مشفرة، لكن ما كان يُعرض منها مجانًا كان دون استديوهات تحليلية، وبجودة أقل وبتعليق سيئ إلى حدٍ ما.

هذا النقل المتواضع – بحسب ما وصفه بعد الإعلاميين وقتها – تسبب في مناشدات كثيرة للمسؤولين، إما بإعادة المباريات مجانًا أو باختيار قناة ذات إمكانيات أعلى، لتليق بقيمة الدوري.

ما هي القناة الناقلة للدوري السعودي 2022-2023؟

رابطة دوري المحترفين أعلنت رسميًا أن قناة ssc ستواصل نقل مباريات الدوري وكأس الملك للموسم الثاني على التوالي، لثلاث سنوات مقبلة.

وبلغت قيمة حصول القناة على حقوق النقل الحصري للمباريات 900 مليون ريال، مع وجود بعض الامتيازات التي لم تكن موجودة في العقد السابق.

العقد الجديد يمتاز باتساع الرقعة الجغرافية للمسابقات عبر بثها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط عبر قنوات ssc، بجانب بعض الباقات الرياضية على بعض التطبيقات.

ومن جانبها، أوضحت القناة أنه تم إعداد خمسة برامج متخصصة في كرة القدم، بجانب نشرات إخبارية، ستُعرض على قناة مفتوحة، كما سيتم نقل المباريلت مجانًا بتقنية SD، فيما سيكون النقل بتقنية HD عبر قنوات خاصة بأصحاب الاشتراكات.