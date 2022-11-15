"تشبه الإمارات" .. سكالوني يتحدث عن انطباعه عن السعودية بعد ودية بنما

المدير الفني للأرجنتين يشيد بقدرات لاعبي المنتخب السعودي

أشاد ليونيل سكالوني؛ المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، بالمنتخب السعودي، كاشفًا عن انطباعه عن الأخضر بعدما تابع وديته الأخيرة أمام بنما.

كتيبة سكالوني ستفتتح مشوارها في كأس العالم قطر 2022 بمواجهة الأخضر في 22 من نوفمبر الجاري، ضمن مباريات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا المكسيك وبولندا.

وقال سكالوني، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الإماراتي، غدًا الأربعاء: "أعرف المنتخب السعودي جيدًا، شاهدت مباراته الودية أمام بنما، هو فريق جيد جدًا، وفريق قوي فنيًا ولاعبوه يتميزون بالسرعة، يشبهون لاعبي الإمارات".

وأضاف: "مواجهة السعودية صعبة علينا لما يتمتعون به من إمكانيات، بجانب أنها أول مباراة لنا في البطولة، والبدايات دائمًا صعبة، لكن هذا هو كأس العالم، وكل مباراة به صعبة".

وعن طموحات الجمهور الأرجنتيني، لتحقيق المونديال، علق صاحب الـ44 عامًا: "أدرك ما تمثله كرة القدم بالنسبة للشعب الأرجنتيني، لكن هي رياضة، فعلينا أن نلعب بالطريقة التي نعرفها، ليس علينا أي ضغوطات، فهذه كرة قدم في النهاية، لكن سنحاول الوصول لأبعد نقطة يمكننا الوصول لها".