تشان للاعبي دورتموند: علينا تعلم الأساليب القذرة

القادم من يوفنتوس مستاء من هشاشة دفاع أسود الفيستيفاليا

بعث الوافد الجديد على بوروسيا دورتموند إيمري تشان رسالة جريئة لزملائه الجدد، لتفادي ما حدث في آخر مباراتين أمام فيردر بريمن في كأس ألمانيا وباير ليفركوزن في البوندسليجا.

وشدد القادم من يوفنتوس على ضرورة اللعب بطريقة قذرة في بعض الأوقات، وذلك لاعتقاده بأنها الطريقة الوحيدة لتجنب الهزائم، بعد السقوط المفاجئ أمام بريمن في الكأس ثم ليفركوزن يوم السبت الماضي.

وخاض لاعب ليفربول الأسبق مباراته الأولى بقميص البوروسيا، كبديل في ليلة الخروج من الكأس، قبل أن يحصل على فرصة الظهور الأول في تشكيلة لوسيان فافر الأساسية في المباراة الأخيرة.

المزيد من الفرق

وقال لاعب الوسط الألماني "نستقبل الأهداف بسهولة بالغة. أنا مع الفريق منذ أسبوع، ولدينا إمكانات هائلة، لكن علينا أن نتعلم شيئًا واحدًا .. وهو اللعب بطريقة قذرة في بعض الأحيان، أي نرتكب الأخطاء إذا اضطررنا لفعل ذلك".

وأضاف "ينبغي علينا أن ندافع كفريق واحد، ومن الضروري أن نتحسن على المستوى الدفاعي ككل، لا أقصد الحارس أو المدافعين فقط، بل أقصد الفريق بأكمله".

رئيس يوفنتوس السابق يهاجم كريستيانو رونالدو

وتابع "إنها انتكاسة بالنسبة لنا (آخر هزيمتين)، لكن الموسم ما زال طويلاً، وأنا أؤمن بهذا الفريق، وقد أدركت ذلك من خلال وقتي القصير في التدريب معهم، وبالتأكيد سأبذل كل ما في وسعي لمساعدة الفريق، وهذا لأنني أستطيع أن ألعب بشكل أفضل، وسيرى الجميع ذلك في المستقبل".

ويحتل دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 39 نقطة، متأخرًا بثلاث نقاط عن الوصيف لايبزيج وأربعة عن المتصدر بايرن ميونخ.