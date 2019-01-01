تشان: طموحي كبير وأسعى للتحسن للعودة للملاعب

إيمري تشان نجم وسط ملعب فريق يوفنتوس يتحدث عن عدد الدقائق الذي يحصل عليه.

أكد النجم الألماني إيمري تشان نجم وسط ملعب فريق يوفنتوس أنه يملك طموحًا كبيرًا يسعى من خلاله للعودة للمشاركة في المباريات لدقائق طويلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه يحاول طوال الوقت العمل بشكل شاق ليحصل على فرصة جديدة مع البيانكونيري.

وقال تشان: "أنا فقط شخص يحب أن يكون طموحًا طوال الوقت وأريد أن أنافس على أفضل المستويات طالما أستطيع القيام بذلك".

وأضاف: "أنا أتعلم من ذلك الوقت الصعب الذي أمر به، هذا ما تستطيع القيام به عندما تسير الأمور بشكل غير ذلك الذي خططت له".

الصلح خير .. رونالدو يبادر بجلسة سلام مع ساري ونجوم يوفنتوس

وأكمل: "أنا لا ألعب المباريات من بدايتها لذلك أنا غير سعيد على الإطلاق، لكنني سأبقى قويًا وسأستمر في العمل على نفسي لأكون أفضل".

وأنهى تصريحاته: "أذهب لصالة الألعاب الرياضية كثيرًا سواء قبل أو بعد التدريبات لأقوم بحصص إضافية، أنا أكون أن أريد جاهزًا فالكثير من الممكن أن يحدث في كرة القدم".

جدير بالذكر أن إيمري تشان كان قد شارك مع يوفنتوس في أربعة لقاءات فقط هذا الموسم بواقع ١٥٠ دقيقة في الدوري الإيطالي.