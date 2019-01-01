تشامبرلين يكشف أسباب خداعه لصلاح في الطائرة

أوكسليد تشامبرلين نجم فريق ليفربول يكشف أسباب خداعه لمحمد صلاح أثناء نوم النجم المصري في الطائرة قبل يومين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أوكسليد تشامبرلين لاعب فريق ليفربول على العلاقة المميزة التي تجمعه باللاعب المصري محمد صلاح على وجود رابط قوي بين كل نجوم الريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تشامبرلين لصالح الموقع الإلكتروني لليفربول، وأكد خلالها أن تلك العلاقة المميزة هي ما قادت الفريق للمرحلة الحالية.

"رغم خيبة الأمل الكبيرة أمام روما وليفربول، لم أفكر أبدًا في ترك برشلونة" 🗨️



🎙️ ميسي pic.twitter.com/UNMNZ6LxHv — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مايو ٢٠١٩

وكان تشامبرلين قد نشر مقطع فيديو قبل يومين لمحمد صلاح أثناء رحلة الفريق بالطائرة، حيث سخر منه بينما كان اللاعب المصري نائمًا.

وقال تشامبرلين: "عندما رأيت أنه سيجلس بالقرب مني شعرت كأنها تذكرة مجانية منه من أجل امضاء ساعتين ونصف في حالة من المرح".

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وأضاف: "لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين الذين يتمعتون بحس فكاهي كبير وعلاقة قوية ومترابطة، وذلك هو ما أوصلنا لما نحن فيه بالوقت الحالي".

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد حاليًا من أجل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام والتي ستقام الأسبوع المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.