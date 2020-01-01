تشامبرلين: صلاح وفيرمينو قدوة للجميع

هكذا تغنى لاعب وسط ليفربول بزملائه المهاجمين

أشاد لاعب وسط ليفربول أليكس تشامبرلين بزميليه محمد صلاح وروبرتو فيرمينو، معتبرهما نموذجًا يحتذي به، لكل من يريد تعلم تسجيل الأهداف.

ولعب الثنائي المصري البرازيلي دورًا كبيرًا في انتصارات ليفربول الأخيرة، والتي ختمها الفريق بسحق ساوثامبتون بأربعة أهداف نظيفة يوم السبت الماضي.

وعنهما قال "إن محمد صلاح وفيرمينو قدوة لكل من يريد أن يتعلم كيف يسجل الأهداف".

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وعن عودة للمشاركة بانتظام في الآونة الأخيرة واتساع فارق النقاط مع مانشستر سيتي لـ22 نقطة، قال لاعب آرسنال السابق "هذا ساعدني على اللقب، إذ أنني شاركت مع الفريق في آخر 5 مباريات، وهذا أمر رائع بحق، وهذا يساعد على التواصل أكثر مع اللاعبين والطريقة التي يلعب بها الفريق".

وتابع "الأمر يتوقف على السهولة التي نلعب بها، ما يجعلني أتواجد في أماكن تعطيني فرصة للتصويب والتأثير على المباراة، من حُسن الحظ بعض التسديدات سكنت الشباك".

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وعاد للحديث عن مهاجميه "هذا ما يفعله أيضًا لاعبينا الهدافين صلاح، ساديو وفيرمينو، هؤلاء قدوة يحتذي بهم لأي شخص يريد تعلم كيفية تسجيل الأهداف، فقط عليك مشاهدة ومتابعة ما يقومون به وتواجد في المكان المناسب للتسجيل".

وختم حدثه "لدينا العديد من اللاعبين الذين يستطيعون وضعك في مواقف جيدة، لذلك لا نتوقف عن خلق الفرص، وكنت سعيدًا بتسجيل هدفين في آخر مباراتين، لكن الأمر يتوقف علينا جميعًا والتأكد من قدرتنا على إنهاء الموسم بنفس القوة".

وسيكمل ليفربول رحلة البحث عن لقب البريميرليج الغائب منذ 30 عامًا، بمواجهة نوريتش سيتي على ملعبه "كارو روود" منتصف هذا الشهر لحساب الأسبوع الـ26.